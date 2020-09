Tancredi Palmeri: “Scudetto? Inter davanti alla Juventus! Ecco perché”

Condividi questo articolo

Tancredi Palmeri

L’editoriale di Tancredi Palmeri per “Tuttomercatoweb.com”. Il noto giornalista si sbilancia con un pronostico sulla Serie A 2020/21. I progressi, e l’organico, dell’Inter di Conte fanno ben sperare. La sfida alla Juventus è lanciata

BAGARRE – L’amichevole di ieri, contro il Lugano, ha svelato parzialmente la versione 2020/21 dell’Inter di Antonio Conte. L’organico è ancora da perfezionare (QUI i dettagli) ma il gap con la Juventus, soprattutto a centrocampo, pare sensibilmente ridotto. È questa l’opinione del giornalista Tancredi Palmeri, che nel suo editoriale per “Tuttomercatoweb.com” azzarda il pronostico: “Per il 2021 la mia favorita per lo scudetto è l’Inter. Per le motivazioni note a tutti su Inter e su Juventus, i pro e i contro tecnici su Conte e Andrea Pirlo e su tutta la differenza del mondo tra rimanere per il secondo anno in una squadra che ha sfiorato la vittoria, e il cominciare la propria carriera in una squadra che ha sempre solo vinto”.

EQUILIBRIO SOTTILE – L’Inter – continua Palmeri – ha aggiunto Achraf Hakimi, e sono tornati Radja Nainggolan e Ivan Perisic, che magari non fanno sognare come prima ma che tra le mani di Conte chissà quanto possano rendere. Mentre la Juventus ha sostituito Miralem Pjanic con Arthur, ha perso Gonzalo Higuain e non sappiamo ancora con chi lo sostituirà. Tra le due sicuramente è più assillata dal pensiero Champions League. La sommatoria dice che l’Inter è favorita per lo scudetto. Ma anche che la situazione è estremamente livellata. Da qui al 5 ottobre il pronostico potrebbe cambiare se arrivassero due acquisti giusti o due cessioni sbagliate da un lato o dall’altro. Perché forse in questi dieci anni mai la Juventus si era trovata a fronteggiare un organico così completo come quello dell’Inter di quest’anno”.

Fonte: Tuttomercatoweb.com