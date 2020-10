Tancredi Palmeri: “Mercato Inter da 7 pieno! Juventus bocciata”

Tancredi Palmeri

Il noto giornalista Tancredi Palmeri dà i voti ai movimenti di calciomercato delle venti squadre di Serie A. L’Inter porta a casa un 7 pieno, bocciata invece la gestione della Juventus

PROMOSSA – Archiviata la sessione di calciomercato, è già tempo di prime valutazione. Tancredi Palmeri, nel consueto editoriale per “Tuttomercatoweb.com”, ha dato i numeri ai movimenti delle venti squadre di Serie A. Spicca, tra queste, la valutazione dell’Inter, premiata con un 7 pieno: “Con Hakimi e Vidal ha piazzato due dei colpi più importanti in assoluto. Con Nainggolan, Perisic e Kolarov ha allungato alla grande la panchina. Con Darmian ha preso un quasi titolare. Dal punto di vista numerico però perdendo Godin, Candreva e Biraghi si erano resi necessari certi acquisti o permanenze. Alla fine ottiene un rosa che ha quasi tutto e se la gioca con la Juventus alla pari per essere più la completa, sperando di aver fatto bene i propri calcoli in difesa“.

BOCCIATA – La Juventus, invece, non arriva neppure alla sufficienza. Un 5,5 che Tancredi Palmeri giustifica così: “Ha fatto un mercato di sostituzione, simile a quello dell’Inter dell’anno scorso. Fuori Higuain, dentro Morata. Fuori Pjanic, dentro Arthur. Fuori Douglas Costa, dentro Chiesa. Fuori Matuidi, dentro McKennie. E poi c’è Kulusevski, il cui grado di impatto negli anni darà il vero voto a questo mercato. In generale forse il livello non si è alzato sull’immediato, ma stavolta la Juventus ha fatto un mercato diverso, a lunga gittata, con tre titolari per un decennio“.

