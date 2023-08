Tancredi: «Onana sembrava un giocatore di pallavolo! Immagino…»

Onana non è più il portiere dell’Inter ma ancora si discute sulle sue caratteristiche. Franco Tancredi, ex portiere della Roma, parla proprio del camerunense e dà le sue valutazioni sulla prossima Serie A ormai alle porte. Di seguito il suo intervento a Radio Sportiva

VALUTAZIONI DA ESPERTO – André Onana appena arrivato all’Inter non convinceva tutti, compreso Franco Tancredi che da ex portiere afferma: «Onana sembrava un giocatore della Perugia pallavolo e immagino che il collega che ci ha lavorato ha fatto un buon lavoro perché poi nella seconda parte ha fatto benissimo». Tancredi prova poi a capire come potrebbe essere la nuova stagione di Serie A alle porte: «Come favorita dico il Napoli ma non penso ci sia la stessa sintonia, poi io pensavo che l’Inter potesse fare un campionato strepitoso l’anno scorso perché era la più forte. L’unica cosa che non ho capito è il Milan, non ho capito dove vogliono andare a parare».