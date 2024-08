Palmeri convinto: «Palacios arriverà all’Inter solo grazie a Satriano»

Tomas Palacios è a un passo dall’approdo all’Inter, tanto che potrebbe arrivare a Milano già nella giornata di lunedì. Del suo possibile trasferimento ai nerazzurri ha parlato Tancredi Palmeri, sottolineando un aspetto.

IL PUNTO – Tomas Palacios potrebbe diventare un giocatore dell’Inter nei prossimi giorni. Il calciatore argentino rappresenta il difensore individuato dalla dirigenza nerazzurra e dal tecnico Simone Inzaghi come quello giusto per il ruolo di braccetto sinistro. Ora si attende solo la definizione degli ultimi dettagli prima di poter assistere all’approdo in Italia del classe 2003. Un potenziale arrivo, il suo, contornato da suggestioni importanti in quanto alla sua propensione in fase offensiva e, quindi, ai paragoni con un top come Alessandro Bastoni.

Palacios a un passo dall’Inter: cosa avrebbe sbloccato l’affare secondo Palmeri!

UNA CONVINZIONE – Del probabile passaggio di Palacios all’Inter ha parlato Tancredi Palmeri a Sportitalia. Il giornalista ha espresso la sua convinzione secondo cui tale trasferimento non sarebbe stato impostato in assenza di un presupposto: «L’acquisto di Palacios non sarebbe stato possibile senza la cessione di Martin Satriano al Lens. Il trasferimento di quest’ultimo per 6 milioni complessivi consentirà all’Inter di affondare il colpo per l’argentino, proprio sulla base di questa cifra. Inzaghi è comunque amareggiato per il mancato arrivo della quinta punta brava nel dribbling. Un attaccante da lui richiesto inutilmente alla società».