Tah prima dell’Inter: «Dimostrato di essere squadra di vertice!»

Jonathan Tah si è espresso sul valore del Bayer Leverkusen quando mancano pochi giorni alla sfida contro l’Inter in Champions League.

LE DICHIARAZIONI – Jonathan Tah ha parlato a Sky Sport DE del significato della vittoria contro il Bayern Monaco in Coppa di Germania per 1-0, cui è seguito il successo contro il St.Pauli per 2-1 a tre giorni dalla sfida contro l’Inter in Europa. Il calciatore tedesco, seguito anche dai nerazzurri per la prossima sessione estiva di mercato, si è così espresso in merito: «Era importante vincere dopo la partita di vertice, alla quale tenevamo molto. Occorreva dimostrare di essere una squadra di vertice. E noi ci siamo riusciti». L’Inter è nel mirino, con i tedeschi che intendono dimostrare di essere pronti per il big match contro la squadra di Simone Inzaghi.