Taglio stipendi tema concreto, lunedÃ¬ incontro di Lega e AIC – SM

Taglio stipendi tema concreto, lunedì incontro di Lega e AIC – SM

Il taglio degli stipendi in Serie A per fronteggiare la crisi economica causata dallo stop per il Coronavirus è un argomento sempre più concreto. Sul tavolo ci sono già diverse ipotesi che saranno oggetto di un incontro di domani tra la Lega Serie A e l’AIC

Secondo “Sport Mediaset” quello del taglio o di comunque un intervento sugli stipendi del calcio per fronteggiare la crisi economica causata dall’emergenza Coronavirus è un tema sempre più concreto. Bisogna stabilire le modalità e le tempistiche, ma ormai è chiaro a tutti che per salvare l’industria calcio servirà un intervento anche sul monte ingaggi che, solo in Serie A, supera gli 1,3 miliardi di euro. Di questo Dal Pino e Da Siervo, a nome della Lega Serie A, hanno già discusso e informato il presidente dell’AIC Tommasi di alcune idee che saranno discusse domani tra la Lega e l’Associazione Calciatori. Una ipotesi vede un taglio dello stipendio con metodo proporzionale, ma saranno comunque discussi due scenari, uno con ripartenza del campionato e l’altro con annullamento della stagione al momento sospesa.