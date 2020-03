Taglio stipendi, quanto risparmierebbe da Lukaku e Eriksen? – GdS

La “Gazzetta dello Sport” fa i conti di quanto risparmierebbe l’Inter da un taglio degli ingaggi di Lukaku e Eriksen.

TAGLIO STIPENDI – Un passo indietro. Anzi, quattro: marzo, aprile, maggio e giugno. Il periodo che permetterà alla Juventus di risparmiare una novantina di milioni (un terzo del monte-ingaggi complessivo), quota dettata dalla riduzione dei compensi pattuita con calciatori e mister Sarri per un importo pari alle mensilità sopraccitate. Ovviamente, per via dell’emergenza Covid-19. Un bel messaggio, applausi. Chissà che anche gli altri 19 club di A non possano fare altrettanto, magari interpellando gli uomini più «pesanti», economicamente parlando. E si parte dall’Inter e da Lukaku, legato ai nerazzurri fino al 2024 da un contratto a 7,5 milioni a stagione (più altri 1,5 di bonus): se il belga facesse quei famosi quattro passi indietro, il risparmio sarebbe di 2,5 (circa 0,6 al mese). Idem per Eriksen, che con Romelu permetterebbe agli Zhang di metterne in «fresco» 5.