Taglio stipendi e allenamenti: dall’AIC un sÃ¬ condizionato – Sky

Taglio stipendi e allenamenti: dall’AIC un sì condizionato – Sky

Nel pomeriggio ci sarà l’incontro in videoconferenza per discutere delle mosse da fare nel mondo del calcio per fronteggiare l’emergenza e la conseguente crisi economica causata dalla pandemia di Coronavirus. Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

I TEMI – Nell’incontro che si terrà nel pomeriggio saranno discussi tanti temi: «L’incontro era previsto per ieri, ma è stato rinviato a oggi e avverrà nel pomeriggio. Si parlerà della richiesta arrivata all’AIC di congelare gli stipendi fino al termine dell’emergenza, l’AIC dirà un sì condizionato che diventerà effettivo quando tutte le società avranno pagato gli stipendi fino a febbraio. I club poi saranno liberi di trattare con i calciatori alle loro condizioni. Per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti non ci possono essere riprese fissate, ma la Lazio ha comunicato la volontà di fare un ritiro dalla settimana prossima e dai giocatori ha ricevuto un sì condizionato alla verifica di tutte le condizioni di sicurezza e se non si andrà contro le indicazioni del Governo. La Uefa poi ha convocato in call tutti i segretari delle Federazioni e comunicherà l’aggiornamento dei tavoli di lavoro su calendari e su aspetto economico».

