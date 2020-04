Taglio stipendi: assemblea in corso, ma accordo lontano e difficile – Sky

Si discute in assemblea di Lega Serie A sul taglio stipendi e sulla ripresa delle attività al momento stoppate per l’emergenza Coronavirus. Un accordo sembra essere però lontano, il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

ACCORDO LONTANO – La Serie A continua a discutere, ma l’accordo sembra essere lontano e si va verso la contrattazione individuale per i singoli club: «Vi racconto quello che è in corso di svolgimento. Dalle 12 i club sono riuniti in conferenza in un’urgente assemblea di Lega Serie A. Di giorno in giorno cambiano le situazioni teoriche, resta presente la premessa che il momento in cui si tornerà a giocare e allenarsi dipenderà dall’evoluzione della situazione sanitaria, di giorno in giorno bisogna aggiornare le ipotesi ai decreti ed alle indicazioni che arrivano da Uefa e Fifa. In questo momento si sta parlando in particolare degli stipendi dei calciatori, il tema è molto attuale e spinoso, non c’è un accordo generale e si sta tentando di trovarlo. La sensazione è che le squadre dovranno andare a trattativa privata con i calciatori. La Lega Serie A vorrebbe sospendere per 4 mesi, l’AIC acconsente solo a un mese. Di questo si sta parlando e si parlerà ancora».