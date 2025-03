Tagliavento: «Inter-Sampdoria 2010? Mia miglior gara! Mourinho creava ambienti difficili»

Tagliavento a distanza di 15 anni ritorna a parlare di quel famoso Inter-Sampdoria 0-0 con tre espulsioni (due per i nerazzurri). Bordate anche contro José Mourinho. Vennero espulsi Samuel, Cordoba e Pazzini.

15 ANNI DOPO – Inter-Sampdoria del 20 febbraio 2010 rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi interisti e sarà per sempre ricordata come una di quelle gare iconiche della straordinaria squadra del triplete. Una partita, arbitrata da Paolo Tagliavento, che l’Inter finì addirittura in nove uomini. Match iconico anche per il gesto delle manette di José Mourinho. A distanza di 15 anni, l’ex arbitro, oggi AD della Ternana Women, ha parlato alla radio del Corriere dell’Umbria. Questo il suo intervento: «Quella è una partita che, invece, a livello di carriera mia, fu una partita perfetta. Arbitrata in maniera perfetta, riconosciuto anche dai quotidiani. Mourinho, oltre a essere un gran allenatore, era un grandissimo comunicatore. Era un’Inter difficilissima da arbitrare, perché comunque era un’Inter dove faticavi tantissimo nella gestione della pressione che ti facevano i calciatori, nella pressione della comunicazione pre e post gara. Veniva da un percorso dove Mourinho, che era bravissimo nel suo lavoro, creava un ambiente estremamente difficile. In quelle partita lì abbiamo preso delle decisioni un impopolari, ma tutte estremamente corrette».