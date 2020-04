Tagliafico: “ValuterÃ² offerte, Serie A un sogno! Lautaro Martinez grande”

Tagliafico: “Valuterò offerte, Serie A un sogno! Lautaro Martinez grande”

Tagliafico ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Calciomercato.it”. Il terzino sinistro dell’Ajax, in passato accostato anche all’Inter, ha parlato di un possibile futuro in Serie A ed elogiato il connazionale Lautaro Martinez

CONNAZIONALE – Così Nicolas Tagliafico su Lautaro Martinez: «È un grandissimo attaccante, la tipica punta agguerrita che non pensa solo a far gol, ma sa aiutare tanto la squadra. Quando ne hai una così, è un plus. È un ragazzo umile, che vuole crescere. Farà grandi cose».

FUTURO IN ITALIA? – Tagliafico parla poi del suo futuro: «Ora è tutto molto incerto, tutto fermo. Immagino che quando si riaprirà il mercato qualche offerta arrivi, ma la valuteremo con calma. Se mi affascina la Serie A? Certo. La Serie A mi ricorda tanto il campionato argentino, non solo a livello tattico, ma anche nell’aggressività che mettono in campo le squadre. Poi argentini e italiani sono simili: negli stadi ci sono più grida, più insulti. È uno dei migliori campionati del mondo e un giocatore sogna sempre di farne parte».

Fonte: Calciomercato.it