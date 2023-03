Tacopina: «Trump non patito di calcio ma comprerebbe l’Inter in un attimo»

Joe Tacopina ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti su Donald Trump e su come l’ex presidente americano potrebbe acquistare l’Inter. L’attuale presidente della Spal ha parlato a “The Italian Football Podcast“

TRUMP PUÒ SORPRENDERE – Ecco le parole di Joe Tacopina su Donald Trump, in particolare riguardo alla sua propensione al calcio e un suo possibile avvicinamento all’Inter, che potrebbe avvenire solo in caso di provocazione: «Trump non è un patito di calcio, ma capisce lo sport e gli piace. Se un giorno gli dicessi che non vincerebbe mai nulla con l’Inter, lui probabilmente la comprerebbe per dimostrarmi che mi sbagliavo».

