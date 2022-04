Tacconi esagera: «Juventus-Inter da rigiocare! Dybala non serve a niente»

L’ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, ci è andato giù pesante contro Irrati e Dybala durante Juventus-Inter. Addirittura parla di partita da rigiocare

RIGIOCARE − Tacconi durissimo nei confronti di Irrati dopo Juventus-Inter: «Penso che con un arbitro all’altezza sarebbe finita diversamente. Sarebbe una partita da rigiocare per l’incompetenza totale del direttore di gara. Irrati? Dico solo che è un’arbitro incapace per una partita del genere. Ha gestito davvero male una partita così importante come Juventus-Inter. Non ne ha imbroccata una, è stato davvero incapace».

RISULTATO − Sull’esito della gara così ancora Tacconi: «Penso solo che se vai al Var una volta perché non vai anche la seconda volta? Hai dato rigore dubbio all’Inter, vai a vedere l’altro, no? Cosa ti costa? No, non è stata sfortunata: Allegri ha sbagliato formazione in pieno. Dybala deve andare fuori dai c… a calci nel c…. Dybala ha giocato con l’Inter ieri. E’ un fantasma in campo pazzesco»

DYBALA − Nei confronti del mancato rinnovo della Joya, Tacconi ci va giù pesante: «Ma stiamo scherzando? A quelle cifre? Ma che vada fuori dalla balle, che vada a rovinare l’Inter. Allegri doveva lasciarlo fuori e metti altro centrocampista come ad esempio Arthur. Dybala non serve a niente, è un fantasma in campo. Girava come una trottola, ho un canzone giusta per lui “Trottolino amoroso” di Amedeo Minghi. Ditemi a cosa è servito ieri sera questo fantasma…».

SCUDETTO − Infine, una considerazione sul titolo. Così Tacconi: «Io spero una tra Napoli e Milan, spero che l’Inter non lo vinca. Rossoneri e azzurri poi non lo vincono da tanti anni il titolo e soprattutto spero che lo vinca Pioli perché ho un’amicizia con lui e anzi gli ho appena mandato un messaggio per fargli gli auguri per stasera».

Fonte: Il Giornale − Marco Gentile