Tacchinardi: «Non scambierei Dybala con Lautaro Martinez! Aiutino Inter»

Tacchinardi è contrario, in relazione all’Inter, a vendere Lautaro Martinez per prendere Dybala. L’ex centrocampista della Juventus ha fatto l’analisi nel corso di Pressing Serie A su Italia 1.

PUNTO MERCATO – Prima di parlare di mercato Alessio Tacchinardi torna a criticare la questione arbitri: «L’Inter era in difficoltà, poi qualche aiutino arbitrale l’ha risollevata un po’. Paulo Dybala per l’Inter ha un senso? Onestamente vedendo l’ultimo periodo non lo scambierei con Lautaro Martinez, secondo me viaggia in maniera ridotta. Sembra più un raccordatore di gioco che un attaccante, poi parlando di bilancio vendere Lautaro e prendere Dybala a zero migliora i conti. Oggi ha mercato, però io non lo scambierei».