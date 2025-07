Tacchinardi: «Non solo Inter e Napoli! Attenzione anche alla Juventus»

L’ex attaccante Tacchinardi, intervistato sulla lotta scudetto, ha parlato anche dell’inserimento della Juventus nella corsa insieme a Napoli e Inter.

LOTTA – Alessio Tacchinardi, ex attaccante, in un’intervista rilasciata ai colleghi di TuttoJuve.com, ha parlato anche della lotta scudetto. Tra le squadre candidate alla vittoria finale, l’ex bianconero ha inserito gli stessi bianconeri. Queste le sue parole: «Se la Juventus riuscisse davvero a rinforzarsi così, non uscirebbe dai giochi già a marzo. Se la giocherebbe fino alla fine con tutte, come hanno fatto Napoli e Inter. Serve ritrovare quella mentalità per restare al vertice. E con un Yildiz del genere… per me quel ragazzo farà una stagione enorme. Sta diventando un leader, è la sensazione che mi dà ogni volta che lo vedo in campo. Il Milan? Non mi preoccupa».