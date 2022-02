Tacchinardi: «Milan, campionato riaperto. Giroud? Non è mai fallo»

Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare quanto visto nel derby tra Inter e Milan, focalizzandosi specialmente sull’episodio tra Giroud e Sanchez in occasione del gol del pareggio.

TUTTO RIAPERTO – Alessio Tacchinardi ha analizzato in questo modo il derby Inter-Milan di sabato: «Quando pensavo che potessimo vedere l’Inter vincitrice, il Milan ha riaperto il campionato e lo ha fatto con umiltà. I cambi di Inzaghi non hanno dato nulla, quelli di Pioli hanno cambiato la partita. La tenacia dei rossoneri è stata premiata. Il fallo di Giroud? Non si dà mai».