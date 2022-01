Tacchinardi: «Lukaku? Prima di trovare Conte all’Inter faticava ovunque!»

L’ultimo giorno e mezzo del 2021 ha fatto parlare molto dell’intervista di Lukaku dvoe ha ammesso di aver sbagliato a lasciare l’Inter (QUI l’integrale). Da Maracanà su TMW Radio l’ex centrocampista Tacchinardi ritiene che sia Conte ad aver cambiato la carriera del belga.

LEGATO AL PASSATO – Alessio Tacchinardi non è certo tenero con l’ex numero 9 dell’Inter: «Io penso che Romelu Lukaku debba ringraziare non tanto ma di più l’allenatore che lo ha cambiato. Prima di trovare Antonio Conte Lukaku faceva fatica da tutte le parti, e sta facendo fatica anche quest’anno. Non so se sia solo Conte, o se è anche lui: ci sono quei tipi di giocatore che riescono a tenere la spina attaccata uno-due anni e farli mostruosi, poi altri che non hanno la testa sul pezzo e hanno bisogno di allenatori che gli entrino in testa. Sta facendo male anche a Londra adesso. Lukaku non è sicuramente piaciuto per come è andato via e per queste dichiarazioni: è un peccato, ma purtroppo il calcio è così. È difficile affezionarsi a un giocatore, perché ogni paio di anni se ne vanno. L’uscita poteva risparmiarsela».