Tacchinardi: “Lukaku, niente salto di qualitÃ  con le big! Inter troppo fisica”

Tacchinardi: “Lukaku, niente salto di qualità con le big! Inter troppo fisica”

Tacchinardi è stato ospite di “Pressing” su Rete 4. L’ex centrocampista della Juventus ha mosso una critica a Lukaku e una all’Inter in generale

CRITICHE – Il pensiero di Alessio Tacchinardi: «Se Romelu Lukaku può far fare il salto di qualità? Da come sta dimostrando negli scontri diretti, nelle partite importanti e che pesano no. Sicuramente è un giocatore che contro squadre di medio-bassa classifica a sportellate fa male perché è un giocatore di qualità e fisico. Nelle grandi partite non vedo quel giocatore che fa fare il salto di qualità. L’Inter è una squadra troppo fisica, ha pochissima imprevedibilità. Ha pochissimi giocatori che saltano l’uomo, soffrono tantissimo giocate codificate. Secondo me delle tre è quella che, a livello di fantasia, ha qualcosa di meno».