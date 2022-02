Tacchinardi: «Lukaku? All’Inter riferimento, ora al Chelsea una difficoltà»

Lukaku, per tutto il martedì appena concluso, ha fatto parlare molto di sé (vedi articolo) ed è poi rimasto in panchina novanta minuti in Chelsea-Lille 2-0 (vedi articolo). Tacchinardi, nel post partita di Champions League su Canale 5, spiega perché il belga fatica rispetto all’Inter.

CORPO ESTRANEO – Alessio Tacchinardi ritiene che il tipo di gioco del Chelsea non serva a un centravanti classico come Romelu Lukaku: «Anche l’anno scorso Timo Werner ha fatto terribilmente fatica. Lui, prima, faceva gol a raffica anche in Champions League. Thomas Tuchel gioca un calcio dinamico, senza punti di riferimento: all’Inter lui era il riferimento principale. La difficoltà che può avere Lukaku è per il gioco di Tuchel, che ha altre caratteristiche».