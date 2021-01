Tacchinardi: “L’Inter puo’ essere la favorita. Vidal? Conte aspettava altro”

Alessio Tacchinardi

L’Inter rientra tra le principali favorite per lo scudetto, secondo Alessio Tacchinardi. E uno dei motivi è legato a Conte, come dichiara l’ex compagno a “Pressing” su Italia1. Che conclude con un commento su Vidal.

FAVORITI – L’Inter lotterà fino alla fine per lo scudetto, contro Milan e Juventus. Ne è convinto Alessio Tacchinardi, ex calciatore e oggi opinionista. E l’ex bianconero vede proprio in Antonio Conte, suo ex compagno, la principale certezza dei nerazzurri. Ecco le sue parole: «L’Inter può essere la reale favorita. Anche perché, per come prepara la settimana Conte, è uno dei migliori in assoluto. La squadra è compatta, può fare paura e arrivare fino in fondo».

DIECI – Tacchinardi esalta poi Lautaro Martinez, protagonista di giornata con la tripletta. Il suo commento sull’argentino: «A me piace moltissimo. E’ normale che la continuità non sia il suo forte. Mi piace perché non molla mai. E poi, per come le fa giocare Conte, esalta le due punte al massimo. In carriera ci sono momenti belli e momenti difficili, ma col suo carattere non ci sono problemi».

VIDAL – Infine, Tacchinardi esprime il suo parere anche su Arturo Vidal, protagonista in negativo per il rigore causato sul 2-2. Ecco il suo giudizio: «Conte si aspettava un altro Vidal. Che negli ultimi anni a Barcellona aveva molto rallentato. Se ha la testa giusta e la fame giusta, è ancora un giocatore determinante. Oggi non è più il giocatore della Juventus, e si è visto in Champions League. Sembrava non si potesse giocare a calcio con Vidal, e invece non si sta dimostrando all’altezza delle aspettative. Conte fa bene a catechizzarlo».