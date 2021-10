Tacchinardi: «Lazio-Inter, c’era fallo ma bisogna giocare! Ci sta perdere la testa»

Tacchinardi dà il punto di vista dell’ex calciatore sul gol di Felipe Anderson in Lazio-Inter. L’ex centrocampista della Juventus è dell’idea che si debba sempre giocare e non buttare fuori il pallone con un giocatore a terra. Questa l’analisi da Pressing Serie A su Italia 1.



PARTITA IN CORSO – Alessio Tacchinardi contesta la richiesta di buttare fuori il pallone in Lazio-Inter: «C’è da andare avanti a giocare, sennò si è sempre per terra e non si gioca mai. C’è un fallo (di Lucas Leiva su Federico Dimarco, ndr), però io sarei andato avanti a giocare: in Inghilterra si gioca. L’Inter è vero che non si accorge perché Lautaro Martinez è di spalle e tira in porta. Ci sta che l’Inter perda la testa, perché anche i giocatori della Lazio dicono di buttare fuori e magari stacchi anche mentalmente. Però in partenza vedendo il giocatore a terra non vai ad accorciare su Felipe Anderson, pensando che sarebbe stata messa fuori. Io avrei continuato a giocare».