Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus – tra le altre – ha commentato le esigenze di mercato dell’Inter, ai microfoni di “TMW Radio”. I nerazzurri potrebbero essere costretti a privarsi di un big: sono giorni importanti per il futuro di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez

BIVIO – Il mercato dell’Inter sta faticando ad infiammarsi, sia in entrata che in uscita. Il club di Steven Zhang ha bisogno di monetizzare e le indiscrezioni raccontano dell’interesse di alcuni club per Achraf Hakimi e Lautaro Martinez (vedi articolo). Sono loro i due maggiori indiziati per fare cassa: ovviamente i tifosi sperano che basti l’addio di uno solo, ma molto dipenderà dal tipo di offerte che arriveranno da qui a settembre. Di questo, ha parlato l’ex calciatore della Juventus e opinionista Alessio Tacchinardi: «Bisognerà capire come si comporterà Simone Inzaghi all’Inter. Con la Lazio, ha plasmato il modulo sulle caratteristiche dei suoi giocatori. Ad esempio, Romelu Lukaku ha bisogno di un giocatore che lo affianchi in attacco. Per questo motivo, io terrei più Lautaro Martinez che Achraf Hakimi, perché si incastra bene col gioco del belga. Credo che abbia le caratteristiche perfette per il 3-5-2».