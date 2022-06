Tacchinardi: «Lautaro Martinez o Skriniar pesanti, Marotta dovrà sostituirli»

Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio ha detto la sua riguardo il mercato dell’Inter, in particolare con la cessione di uno tra Lautaro Martinez e Milan Skriniar.

CESSIONI IN VISTA – Alessio Tacchinardi “sfida” l’Amministratore Delegato dell’Inter in vista del mercato: «Meglio vendere Lautaro Martinez o Milan Skriniar? Vedremo, se devono essere venduti per esigenze economiche, dovrà mostrare un ulteriore valore Marotta, che dovrà avere dei piani alternativi per compensare. Lo scorso anno è stata lucida in certi frangenti sul mercato. Togliere Skriniar e Lautaro, due pezzi pesanti, devi essere bravo poi a sostituirli».