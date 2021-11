Tacchinardi: «Lautaro Martinez? Eccessive le scuse sull’esultanza, sbloccato»

Lautaro Martinez è finalmente tornato al gol, determinante ieri in Inter-Napoli. A Pressing Serie A su Italia 1, l’ex centrocampista Tacchinardi vede un momento di ripartenza per il Toro.

I SINGOLI – Alessio Tacchinardi si sofferma su alcuni protagonisti di Inter-Napoli: «Si era criticata la personalità di Hakan Calhanoglu, si diceva che giocava bene perché non c’era pubblico. Invece ha dimostrato di calciare rigori pesanti: gli ultimi due che ha calciato lo sono, oltre a mettere dentro la partita tanta qualità. È un giocatore che sotto pressione ha fatto bene. Lautaro Martinez spinge sempre al massimo, il rigore nel derby è stato importante ma era stato bravo il portiere del Milan. Le scuse nell’esultanza? Eccessivo, si è sbloccato e ha fatto un gran gol. La sensazione è che sia col Napoli sia col Milan l’Inter ha dimostrato di essere più forte: se guardo nell’insieme a me sembra che abbia qualcosa in più».