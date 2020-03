Tacchinardi: “Juventus-Inter diversa senza pubblico. Il mio pronostico…”

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista bianconero, ha parlato al portale calciomercato.com di Juventus-Inter e della decisione di giocare a porte chiuse a causa dell’emergenza coronavirus.

GARA DIVERSA – Juventus-Inter senza tifosi, bisogna ammetterlo, sarà una partita quasi “surreale” da seguire. Tra le tante voci che hanno commentato questa decisione, anche Alessio Tacchinardi, ex centrocampista bianconero che ha parlato in questo modo della situazione: «A malincuore sarà diversa rispetto a quella che sarebbe stata con il pubblico. Sarebbe potuta essere una gara fantastica, ma sarà una gara particolare nella quale a risentirne sarà l’agonismo e la pressione, che chiaramente con uno stadio pieno sarebbe stata maggiore. Ma giustamente la prevenzione deve essere la priorità. In campo mi aspetto una partita difficile per tutte e due le squadre».

PRONOSTICO – Tacchinardi si è poi lanciato in un pronostico per Juventus-Inter: «Penso finirà 2-1 per la Juventus. I bianconeri vanno avanti con Ronaldo, pareggio di Lautaro e gol decisivo di Higuain. Vedendo le ultime partite della squadra di Sarri mi auguro che Gonzalo possa partire titolare, nel tridente insieme a Dybala e Ronaldo. Stanno mancando giocatori d’area, i centrocampisti si inseriscono poco e per questo la presenza di un attaccante come Higuain potrebbe aiutare per la manovra di gioco».

Fonte: calciomercato.com – Francesco Guerrieri