Tacchinardi: «Juventus contro l’Inter con entusiasmo! Può succedere tutto»

ENTUSIASMO – L’Inter di Simone Inzaghi stasera sfida la Juventus di Massimiliano Allegri nella finale di Supercoppa italiana. Secondo Alessio Tacchinardi, i bianconeri ci arrivano sulle ali dell’entusiasmo: «La vittoria con la Roma aggiunge autostima perché la Juventus arriva da un periodo importante, vincendo partite sulla carta facili ma che facili non sono. Ha trovato Roma e Napoli e poteva uscirne con le ossa rotte, invece ne è uscita bene. Nella partita con la Roma ha avuto il merito di crederci fino alla fine. La squadra di Allegri perde un giocatore importante come Federico Chiesa ma in finale ci arriva con grande entusiasmo. In una partita secca può succedere di tutto».