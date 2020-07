Tacchinardi: “Juventus ha vissuto brutti momenti, poi Inter battuta. Sarri…”

Tacchinardi ha parlato della vittoria della Juventus in Serie A. L’ex centrocampista ricorda l’importanza dello scontro diretto contro l’Inter di Conte, prima del quale i risultati e il gioco non erano stati eccellenti. Maurizio Sarri in attesa di giudizio. Di seguito le sue dichiarazioni a SkySport24

SCONTRO DIRETTO DECISIVO – Alessio Tacchinardi sottolinea gli alti e bassi dei bianconeri: «Credo che il giudizio definitivo per il lavoro di Sarri sia contro il Lione. Prima del lockdown la squadra ha avuto un momento difficile, poi ha vinto contro l’Inter. Ricordo quando l’allenatore diceva di non riusciva a trasmettere le sue idee alla squadra. Ad oggi vedo il bicchiere mezzo pieno. La Juventus ha avuto la bravura di chiudere prima questo campionato e l’ha meritato».