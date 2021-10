Tacchinardi: «Inzaghi ha in mano l’Inter, Dzeko fantastico! Ma l’errore…»

Tacchinardi fa i complimenti all’Inter di Inzaghi, ma non ignora l’episodio arbitrale precedente l’intervallo di Sassuolo-Inter. L’ex centrocampista della Juventus, ospite negli studi di “Pressing” su Italia 1, si sofferma soprattutto sulla ritrovata vena realizzativa di Dzeko

NUOVA INTER – Le polemiche arbitrali di Sassuolo-Inter fanno esporre anche Alessio Tacchinardi: «C’è il contatto, è un episodio decisivo per la partita. La tristezza è che il VAR non si prende la responsabilità, è un errore che determina il risultato. Io penso che Simone Inzaghi abbia completamente in mano questa squadra. Quando fai i cambi e riesci ad avere soluzioni, significa che la squadra è con te. Poi magari gli avversari calano, ma l’Inter l’ha portata a casa. Chiunque entri, lo fa per vincere la partita. Ci sono dei momenti di difficoltà, ma Inzaghi riesce a compattare e trovare qualcosa di più. Merito a Inzaghi e a questo spirito dell’Inter che non muore mai. Edin Dzeko che attacca così la profondità erano anni che non lo vedevo. Il primo gol è fantastico. Questo è un giocatore che fa quindici gol e può darsi che arrivi in fondo quest’anno. È un giocatore fantastico, poi è decisivo quando entra». Questo il commento di Tacchinardi sull’ultima partita dell’Inter prima della seconda sosta internazionale.