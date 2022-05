Tacchinardi: «Inzaghi adeguato, ma manca una cosa per arrivare al top»

Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare l’operato di Simone Inzaghi all’Inter. L’ex giocatore della Juventus ha sottolineato pregi e difetti del tecnico nerazzurro.

PREGI E DIFETTI – Questa l’opinione di Alessio Tacchinardi su Simone Inzaghi e il suo operato all’Inter: «Non penso che non sia adeguato, anzi. Penso sia bravissimo. Ma per arrivare ad essere un top ha bisogno di esperienza. Sta facendo esperienza, è importante saper gestire alcune situazioni che fai solo allenando squadre che lottano per vincere. Il Milan comunque non ha partite semplici e secondo me il campionato è ancora aperto».