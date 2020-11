Tacchinardi: “L’Inter deve avere il veleno per vincere. Su Hakimi fallo netto”

Alessio Tacchinardi

Tacchinardi non vede bene l’Inter, a livello di rendimento, in questo inizio di stagione. L’ex centrocampista della Juventus, ospite di “Pressing Champions League” su Italia 1‚ segnala però come fosse fallo su Hakimi in occasione dell’1-0 (vedi moviola).

VALUTAZIONE COMPLICATA – Alessio Tacchinardi giudica quanto detto dal suo ex compagno di squadra Antonio Conte in conferenza stampa: «Ha visto un’Inter in crescita, una crescita esponenziale. Non sono d’accordo: è vero che a livello offensivo crea di più, ma vado a vedere gli errori difensivi. Questa squadra non ha cattiveria, non ha il veleno per vincere le partite, e i numeri non mentono mai. È una squadra che a livello offensivo crea tanto, però concede e ha poca voglia di mordere, di mangiare l’erba, già dall’anno scorso. Mi dà la sensazione che abbia lentamente rallentato rispetto alla scorsa stagione, dove era partita in maniera molto più aggressiva. Il retropassaggio di Achraf Hakimi sull’1-0? Non capisco come non facciano a vedere che c’è un fallo netto (di Ferland Mendy, ndr). Perché non viene richiamato al VAR?»