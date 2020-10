Tacchinardi: “Inter sfortunata, ma ora è troppo dipendente da Lukaku”

Alessio Tacchinardi

Per Tacchinardi c’è, paradossalmente, un problema Lukaku per l’Inter. Non certo per il rendimento dell’attaccante belga, quanto perché il suo ottimo lavoro non sia affiancato da quello dei compagni. Queste le sue parole nel corso di “Pressing Champions League” su Canale 5.

MIGLIORARE GLI ALTRI – Alessio Tacchinardi auspica una crescita generale dell’Inter: «È stata sfortunata, bisogna essere sinceri. A Kiev ha fatto secondo me un’ottima partita, come col Borussia Monchengladbach. È un girone difficile, a me dà la sensazione che possa passare. Certo, adesso il calendario mette due sfide con il Real Madrid da non lasciarsi scappare perché sono difficilissime. È sfortunata, ma mi sembra troppo dipendente da Romelu Lukaku: c’è il momento difficile di Lautaro Martinez».