Tacchinardi spiega: «Inter, i cambi non hanno aiutato. Calhanoglu fatica»

Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, in diretta su Pressing ieri sera, ha parlato della vittoria della Juventus ai danni dell’Inter. Questa la sua analisi.

SENZA FAME – Archiviata la batosta contro la Juventus, Tacchinardi ha parlato negli studi di Pressing, toccando vari argomenti, fra cui anche la prestazione deludente dell’Inter. Queste sono state le sue parole: «La Juventus ha meritato la vittoria, l’ha cercata con insistenza. Potrebbe essere la svolta per loro, nel secondo tempo hanno vinto grazie all’intensità. L’Inter, nelle ultime cinque partite, ha totalizzato solo 7 punti: vince con difficoltà e poi ha subito la pesante sconfitta contro la Fiorentina. I cambi non sono riusciti a dare la giusta spinta, e se i giocatori chiave non sono al massimo, ci sono dei problemi. Le alternative all’Inter non stanno dando buone sensazioni. L’Inter perde perché ha meno determinazione, oggi aveva meno fame della Juventus. Calhanoglu è un giocatore forte, ma fisicamente non è al meglio e sta facendo fatica. Ha poca energia nelle gambe, non è carico come una volta».