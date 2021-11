Tacchinardi: «Inter rosa ma non squadra migliore. Dumfries? Rigore uguale»

Tacchinardi ha parlato a Pressing Serie A dell’Inter terza a -7 da Milan e Napoli, confermate capoliste. Sul match dei rossoneri con la Roma c’è la fotocopia del rigore dato contro Dumfries, stavolta però senza intervento VAR.

SETTE PUNTI DA RECUPERARE – Alessio Tacchinardi mette a confronto le prime tre: «L’Inter mi sembra sia l’unica, in questo momento, che ha la forza per stare dietro. Ma Milan e Napoli stanno facendo un campionato impressionante. Il rigore non dato alla Roma come quello di Inter-Juventus? A sette giorni di distanza lo stesso intervento non può essere giudicato diversamente. Se quello di Denzel Dumfries è calcio di rigore anche quello per la Roma lo era. Non è troppo diverso. Oggi il campo non sta dicendo che l’Inter ha la squadra migliore del campionato. Ha la rosa migliore del campionato, anche se la sensazione è che Napoli e Milan abbiano giocatori offensivi più imprevedibili. Però l’Inter mi sembra molto tosta, molto fisica e ben costruita. Joaquin Correa è sicuramente un gran giocatore, ma le due davanti mi sembra che abbiano qualcosa in più».