Tacchinardi: «Inter rodata, gioco collaudato. La Champions League è possibile!»

L’Inter ambisce a far meglio, in Champions League, dopo l’uscita agli ottavi di finale nella scorsa edizione contro l’Atlético Madrid. Secondo Alessio Tacchinardi, i nerazzurri hanno i presupposti per farlo.

LA CONVINZIONE – L’Inter vuole provare a ottenere il miglior risultato possibile sia in Serie A che in Champions League, oltre ovviamente alle coppe nazionali da disputare in stagione. Sulle potenzialità dei nerazzurri si è espresso l’ex calciatore Alessio Tacchinardi, durante un’intervista a Radio Sportiva: «L’Inter è quella più rodata, con un gioco collaudato e migliorato negli anni. La vedo come una squadra pronta che può puntare ad arrivare in fondo alla Champions League. Sicuramente è una squadra che ha la possibilità di poter vincere o, quantomeno, arrivare fino alla fine della competizione».

Inter alla prova del riscatto: Champions League come obiettivo chiaro!

NUOVA DIMENSIONE – Dopo i risultati ottenuti nelle ultime stagioni, con la vittoria dello scudetto e la finale della Champions League, la società nerazzurra non intende più nascondersi. Il primo a nutrire idee molto ambiziose è il tecnico Simone Inzaghi, che vede la competizione europea più importante come un terreno in cui la sua squadra può conquistare traguardi importanti. Soprattutto, dopo l’esperienza dello scorso anno che ha lasciato dell’amarezza nell’ambiente nerazzurro, la volontà di far bene è molto forte. A partire dalla sfida con il Manchester City potremo vedere quanto concrete siano le ambizioni dei nerazzurri per la coppa dalle grandi orecchie.