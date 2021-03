Tacchinardi: «Inter può perdere solo oggi, bravi gli altri a metterle pressione»

Alessio Tacchinardi

Tacchinardi – ex centrocampista della Juventus -, ospite negli studi di “Pressing Serie A” su Italia 1, vede l’Inter di Conte lanciata verso lo scudetto paradossalmente arrivata già all’ultimo ostacolo. Proprio l’Atalanta

UNICO PERICOLO – Per Alessio Tacchinardi stasera la Serie A rischia di avere una svolta decisiva: «Nelle prossime giornate l’Inter potrebbe perdere dei punti forse solo contro l’Atalanta, oggi. Il Milan doveva vincere per mettere pressione all’Inter, che avrà una partita difficile, e lo ha fatto. Può ancora credere allo scudetto e fa bene! Ho visto il calendario dell’Inter e solo contro l’Atalanta rischia. Ma la pressione sull’Inter è stata aggiunta anche dalle vittorie di Juventus e Napoli, a cui va riconosciuto questo merito». Questo il pensiero di Tacchinardi che, a differenza di Sandro Sabatini (vedi dichiarazioni), non ha dubbi sul lavoro dell’amico Antonio Conte per portare l’Inter allo scudetto.