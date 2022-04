Tacchinardi: «L’Inter può essere come la Juventus del 2002! Ha risorse»

Curiosità da Tacchinardi. L’ex centrocampista della Juventus paragona la sua squadra che vinse la Serie A nel 2001-2002 all’Inter di oggi, che… in quella stagione lo perse all’ultima giornata. L’ha fatto in un’intervista concessa a Tuttosport.

TUTTE IN CORSA – Alessio Tacchinardi vede una corsa aperta per la Serie A: «Ognuna delle tre, per diversi motivi, quando poteva scappare ha rallentato, vedi il Napoli con la sconfitta contro il Milan. Allora non avrei dato un euro ai campani, che però ora si sono ripresi benissimo. L’Inter non mi sta per niente entusiasmando. Ma quando vincemmo lo scudetto del 5 maggio, nel 2002, nelle ultime quattro-cinque partite avremmo tirato mezza volta in porta: non ne avevamo più. Eppure le situazioni girarono a nostro favore. I nerazzurri hanno vinto immeritatamente allo Stadium, con episodi arbitrali che hanno deciso la partita, ma adesso se conquistassero tre punti nel recupero sarebbero lì a giocarsi il titolo. E potrebbero trovare nell’ultimo mese e mezzo delle risorse che non pensavano di possedere».

IL PARAGONE – Tornando sul 2002, Tacchinardi paragona l’Inter di oggi alla sua Juventus (che vinse), il Milan all’Inter (sconfitta all’ultima giornata) e il Napoli alla Roma (arrivò seconda): «Sì, ci può stare benissimo. L’Inter fisicamente sta peggio rispetto alle altre. Pensi però che noi allora battemmo i rossoneri con un’autorete di José Chamot senza tirare mai in porta. Quando gira, gira. Pressione ed esperienza saranno determinanti. Nel Milan e nel Napoli in pochi hanno vinto lo scudetto, a differenza dei nerazzurri. Chi ha il calendario migliore? L’Inter, ma tutte le gare sono delicate. Già dal prossimo turno gli impegni delle tre squadre saranno difficilissimi. Non c’è la corazzata che si spiana la strada per il titolo. Magari i nerazzurri prendono tre gol nel primo tempo dall’Hellas Verona».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna



Per leggere l’intervista completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.