Tacchinardi: «Inter prova di forza, da asfaltatrice! Autostima dallo scudetto»

Per Tacchinardi la vittoria del titolo nella scorsa stagione ha dato maggiori consapevolezze all’Inter, dimostrate anche vincendo martedì sera a Firenze. Queste le parole dell’ex centrocampista, ora allenatore, a Pressing Serie A su Italia 1.

PIÙ COMPLETI – Alessio Tacchinardi valuta quanto fatto dall’Inter, non solo martedì: «Ha giocato meglio nel secondo tempo. Nel primo tempo ha fatto meglio la Fiorentina, merito di un allenatore top che diventerà fra i migliori in assoluto. Nel secondo tempo l’Inter una prova di forza: è stata un’asfaltatrice, poteva fare cinque gol se non fosse finita. Aver vinto lo scudetto ti dà consapevolezza e autostima, sono arrivati giocatori forti e gioca un bel calcio. Con Simone Inzaghi che è un grande allenatore».