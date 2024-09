Tacchinardi: «Inter presuntuosa? Non direi! Il problema è un altro»

Tacchinardi ha detto la sua sul pareggio rimediato dall’Inter sul campo del Monza ieri sera. Nessuna presunzione, secondo l’ex giocatore.

NON PRESUNTUOSA – A Mediaset, Alessio Tacchinardi ha voluto commentare il pari dei nerazzurri contro il Monza per 1-1. A detta sua non si è trattata di presunzione. Questo il suo intervento: «Non penso che sia stata presuntuosa l’Inter, ma in questo campionato se viaggi al 50% della tua velocità, e ciò vale anche per l’Inter, non riesci a vincere. Dei titolarissimi nelle prime giornate, Lautaro Martinez è quello che ha reso meno. Pairetto? Quasi chiede scusa quando viene accerchiato dai giocatori del Monza».