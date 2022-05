Tacchinardi: «Inter più forte del Cagliari, equilibrio a San Siro. Dybala…»

Alessio Tacchinardi, su Tmw Radio, si è concentrato sulle prossime partite di campionato di Inter e Milan. Poi qualche considerazione su Dybala

FUTURO DYBALA − Tacchinardi sul momento dell’attaccante argentino anche in relazione alla finale di Coppa Italia: «Guardando solo al campo oggi Dybala non è il giocatore di tre anni fa. Oggi è un giocatore che ha un talento straordinario ma a cui manca qualcosa. Ripensando anche alla finale di Coppa Italia l’argentino non è stato decisivo. Dybala aveva alzato il livello ed aveva dimostrato di essere un fenomeno, ma poi si è un po’ perso. Starebbe bene sia all’Inter che al Milan e alla Roma ma anche a Napoli. Bisogna sempre vedere il campo perché per ora deve ritornare al suo livello di qualche anno fa».

SCUDETTO − Così invece Tacchinardi sulle prossime parte di campionato di Inter e Milan: «Entrambe sono partite complicate. Sono due partite anche piene di pathos. Una gioca prima e una dopo quindi potrà contare anche il fattore mentale. Detto questo penso che l’Atalanta sia pericolosissima. Va detto che il Cagliari è all’ultima spiaggia ma l’Inter è molto più forte del Cagliari. Dall’altra parte il Milan non è così più forte dell’Atalanta».