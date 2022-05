Tacchinardi: «Inter la più completa. Sul Milan da capire con la proprietà»

Tacchinardi valuta come le quattro squadre italiane si presenteranno alla prossima Champions League, essendo già definite: Inter, Juventus, Milan e Napoli. L’ex centrocampista, su Sport Mediaset, vede le due milanesi più avanti.

IL VALORE – Alessio Tacchinardi parla di come la Serie A si presenterà in Champions League da settembre: «A oggi mi sembra che la più completa sia l’Inter. È anche vero che bisogna vedere poi se il Milan, con la nuova società, farà acquisti importanti. C’è da vedere la Juventus che acquisti farà, però sicuramente le quattro nostre migliori del campionato l’anno prossimo si presentino in maniera pesante in Champions League. Però io penso che a oggi la squadra più attrezzata sia l’Inter».