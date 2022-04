Tacchinardi: «Inter non bene ma vince, conta. Rammarico Juventus altro»

Tacchinardi non è proprio l’emblema della felicità dopo Juventus-Inter 0-1. L’ex centrocampista bianconero, ospite di Pressing Serie A su Italia 1, valuta il momento di entrambe le squadre a seguito del derby d’Italia.

GLI SVILUPPI DELLA PARTITA – Alessio Tacchinardi commenta cosa lascia lo 0-1 dell’Allianz Stadium: «Per l’Inter è una partita importante che può far rialzare la testa dopo un momento negativo. Anche stavolta ha fatto vedere di non stare bene ma ha vinto, contro un’ottima Juventus. Una Juventus finalmente aggressiva e intensa per novanta minuti, non ha segnato ma il rammarico è questo. Paulo Dybala se sta bene fa un altro sport e dà un’altra qualità, questa sera si è vista una grande Juventus contro un’Inter molto cinica che ha portato a casa il risultato. Il rammarico è per la Champions League, col Villarreal, per non essere riusciti a tenere quest’intensità. Il calendario finale delle tre di testa? Pensavo Milan ma forse qualcosa meglio l’Inter».