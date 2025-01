Tacchinardi: «Inter e Napoli, ora altro campionato!» Poi parla di 3

Tacchinardi ritiene un duello e non più un triello quello per la corsa scudetto. Inter e Napoli davanti a tutte. Poi l’ex giocatore commenta il rendimento di tre giocatori nerazzurri.

NUOVO CAMPIONATO – Su Pressing si parla del duello tra Inter e Napoli per lo scudetto. Entrambe le squadre hanno vinto, rispettivamente contro Empoli e Atalanta. I nerazzurri, vincendo a San Siro ieri sera, si sono riportati a meno tre dai vesuviani e hanno ancora una partita da recuperare. Le parole di Alessio Tacchinardi: «Dopo l’ultimo weekend si sono staccate, sono le due squadre migliori con due centrocampi clamorosi. Oggi Inter in grande controllo, ma adesso inizia un altro campionato: quello della gestione delle pressioni, chi gioca prima o gioca dopo. E il Napoli ha un vantaggio perché gioca una volta a settimana e in questo senso Conte è il migliore di tutti. Zielinski e Taremi devono alzare il proprio livello. Lautaro Martinez sta dimostrando grande personalità, non è facile giocare a San Siro».