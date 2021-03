Tacchinardi: «Inter molto centrata e avviata sulla Serie A. Juventus? Difficile»

Tacchinardi ha parlato della corsa per vincere la Serie A, con la Juventus che ha sette punti di distacco dall’Inter con le stesse partite giocate dopo il 3-0 allo Spezia (vedi articolo). L’ex centrocampista, a “TMW Radio”, vede i nerazzurri ben avviati.

VANTAGGIO GROSSO – Per Alessio Tacchinardi è l’Inter la grande favorita per vincere la Serie A: «Rimonta in campionato? Io penso che la Juventus, come società e come ambizione, debba provare sempre a cercare di vincere tutto. Adesso è un momento veramente delicato: stasera la Juventus era abbastanza contratta. Penso che sia difficile, per me fino a un mese fa era quella che poteva vincere seriamente il campionato. Ha perso tanti punti, adesso non può più sbagliare. Ha una partita difficile con la Lazio, poi il Porto: in questi dieci giorni si deciderà tantissimo. In campionato non può permettersi di sbagliare, poi c’è sempre una possibilità: si sono visti campionati vinti con dieci punti di svantaggio. Ai miei tempi è successo diverse volte, detto questo l’Inter mi sembra molto centrata e avviata. La Juventus deve provarci fino alla fine».