Tacchinardi: «Inter la più forte. Inzaghi sulle orme di Mourinho»

Alessio Tacchiardi è intervenuto come opinionista ai microfoni di TMW Radio, durante il programma Maracanà. L’ex centrocampista della Juventus ha parlato della forza dell’Inter e ha messo a confronto Simone Inzaghi e José Mourinho.

LA PIÙ FORTE – Queste le parole di Alessio Tacchinardi su Roma-Inter e sulle qualità di Simone Inzaghi: «La partita di domani può essere un crocevia per l’Inter. Inzaghi fa bene da diversi anni, questo vuol dire che è bravo. Non so se diventerà come Mourinho, ma è di certo sulla strada giusta. I nerazzurri, nonostante le lacune, sono ancora la squadra più forte».

Fonte: TMW Radio