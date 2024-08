Tacchinardi: «Inter? La Juventus fa paura. Ora è più forte»

L’ex calciatore della Juventus Alessio Tacchinardi si esalta facilmente. Le vittorie con Como e Verona lo hanno portato all’estasi, ecco il suo giudizio sul confronto con l’Inter su TMW Radio.

CONFRONTO – Due partite con Como e Verona sono bastate per cancellare la posizione da campioni d’Italia dell’Inter. Alessio Tacchinardi si aggiunge alla fila di esaltati dalle ‘grandi‘ partite bianconere di agosto: «La Juventus non può non puntare allo scudetto soprattutto se dovessero arrivare anche tutti questi ultimi nomi che si stanno facendo. Ci sono tantissimi giocatori di qualità e moderni. Non penso che ci sia una squadra più forte in questo caso. Domenica secondo me è un test importante per capire i bianconeri. Thiago Motta, poi, sta dimostrando di non sentire davvero la pressione. Adesso è ancora presto, sono solo due giornate ma per ora la Juventus fa paura. Chi segnerà di più tra Vlahovic e Lautaro Martinez? Dico Vlahovic perché il gioco offensivo di Motta ne esalta tantissimo le caratteristiche. Lui, poi, è carico a pallettoni. Lo vedi anche dagli occhi che è trasformato».