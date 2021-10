Tacchinardi: «Inter-Juventus aperta. Occhio a Lautaro Martinez e Chiesa»

Alessio Tacchinardi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della sfida domenica sera tra Inter-Juventus, valida per la nona giornata del campionato di Serie A. I protagonisti potrebbero essere Lautaro Martinez e Chiesa

INTER-JUVENTUS − Tacchinardi commenta la gara di domenica: «Partita aperta a tre risultati. Sono curioso di capire come giocherà la Juventus, ho la sensazione che si metterà con un 3-5-2 come gioca l’Inter. Ancora tutto da decifrare con la Juventus che ha trovato lo spirito di un tempo. Se dovesse perdere e gli altri vincere allungherebbero di più. I bianconeri sono ritornati nello spirito, penso che farà partita tosta a Milano. Due società importanti, due tifoserie importanti e grandi giocatori. Tra i giocatori protagonisti da un lato e dall’altro metto Lautaro Martinez nell’Inter che è il giocatore più caldo e focoso, sangue caldo, bello per quelle partite lì. Per la Juventus dico Federico Chiesa che ha fatto due partite non belle».