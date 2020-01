Tacchinardi: “Inter in lotta, pressione non facile e filo tiratissimo! Conte…”

Tacchinardi ha parlato dell’Inter di Conte dagli studi di “Pressing Serie A” su Italia Uno. L’ex centrocampista della Juventus spiega il momento dei nerazzurri

MOTIVI – Alessio Tacchinardi la vede così: «Antonio Conte per me ha sbagliato a non andare in sala stampa ma il nervosismo… Io la stagione dell’Inter la sintetizzo su questo filo tirato di pressione e tensione costante. E non è facile, parlo da ex calciatore, avere la forza mentale di reggerlo per tutto l’anno. L’Inter si è trovata a poter competere per il campionato, quindi le pressioni aumentano e la sensazione è che ci sia questo filo tiratissimo molto delicato».