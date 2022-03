Tacchinardi: «Inter, il centrocampo sta dando poco! Ma è ancora lunga»

Tacchinardi aggiunge un altro problema all’Inter di questo periodo: il poco apporto dei centrocampisti. Nel corso di Pressing Serie A l’ex giocatore della Juventus dà la sua visione, visto che faceva proprio quel ruolo.

IN CALO – Alessio Tacchinardi non ha dubbi sulle problematiche dell’Inter: «Sei punti nelle ultime sei giornate sono lì da vedere. È un momento di difficoltà da diverso tempo, non è più l’Inter che aveva fatto un calcio di alto livello nella parte finale del girone d’andata. Adesso sta stentando e facendo fatica, ha fatto una buonissima partita a Liverpool ma col Torino ha avuto difficoltà. È stata beneficiata dalla Salernitana che ha giocato aperta, quando trova squadre che si chiudono fa fatica. Ha fatto una partita non da Inter, non allo stesso livello dell’andata, però è ancora lunga per tutti. Milan e Napoli hanno dato un bello strappo. Non è più l’Inter di dicembre, che giocava un calcio fluido: si diceva la più bella degli ultimi trent’anni. Giocava un calcio con tantissimi giocatori avanti, oggi il centrocampo sta dando poco: le due mezzali, che nel 3-5-2 sono fondamentali, stanno facendo pochi gol e poco altro».