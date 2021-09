Tacchinardi: «Inter, Handanovic non più sicuro! Correa? Un’arma tattica»

L’Inter è uscita con un punto dalla trasferta contro la Sampdoria, ma è un risultato che non deve preoccupare anche se manca qualcosa rispetto allo scorso anno. Questa l’opinione dell’ex giocatore Tacchinardi, che a TMW Radio ha anche parlato di Handanovic e Correa.

COSA MANCA – Alessio Tacchinardi ha analizzato il pareggio in Sampdoria-Inter e le differenze rispetto alla rosa nerazzurra della scorsa stagione: «Penso che l’Inter abbia fatto una buona partita, bisogna anche guardare gli avversari. Fare punti a Genova con la Sampdoria non è mai facile. Normale che ci siano ancora cose da registrare. Sicuramente anche Samir Handanovic non mi sembra quel portiere rapido, veloce e sicuro com’era prima, non solo da ieri. Poi c’era Romelu Lukaku che l’anno scorso certe partite te le risolveva da solo. Oggi, non avendo più quel tipo di giocatore, è più difficile, perché anche l’anno scorso l’Inter aveva fatto delle partite non esaltanti, ma con davanti Lukaku riuscivi a risolverle, cosa che ora Edin Dzeko non sta facendo».

ATTACCO – Tacchinardi ha poi parlato di Joaquin Correa: «Nell’ultima mezz’ora, quando l’Inter può avere delle difficoltà, può far giocare Correa non da punta ma da trequarti, con Dzeko e Lautaro Martinez. Potrebbe essere un’arma in più a livello offensivo per cambiare l’inerzia della partita. Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro. Non ha più Lukaku che ti dà quella profondità, quella pericolosità, Dzeko è un altro tipo di giocatore. Inserendo Correa negli ultimi venti minuti, l’Inter può avere un’arma in più a livello tattico. Inzaghi ha ottenuto grandi risultati con il suo 3-5-1-1, ma anche Antonio Conte l’anno scorso quando era in difficoltà metteva Alexis Sanchez dietro le due punte. Potrebbe essere interessante, indipendentemente dall’infortunio di Stefano Sensi».