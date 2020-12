Tacchinardi: “Inter in grande crescita su un aspetto. Lukaku pazzesco”

Tacchinardi: “Inter in grande crescita su un aspetto....

Tacchinardi ha commentato gli ultimi risultati dell’Inter nel corso di “Pressing Champions League” su Italia 1. L’ex centrocampista della Juventus, al di là dei gol di Lukaku, vede un aspetto in crescita per quanto riguarda i nerazzurri.

RISALITA – Alessio Tacchinardi pensava che l’Inter avrebbe potuto battere il Borussia Monchengladbach: «Me l’aspettavo, perché ho visto una grande Inter col Sassuolo dopo essere stata in difficoltà col Real Madrid. Ha bisogno della ferocia e dell’intensità del suo allenatore, perché ha una rosa forte e Romelu Lukaku pazzesco. Martedì era una partita difficile, con tanta pressione e da dentro o fuori: non l’ha sbagliata. Ora ne ha un’altra altrettanto difficile, ma si è vista una squadra in grande crescita sull’aspetto soprattutto mentale».